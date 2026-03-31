ＳＶリーグ男子の広島サンダーズは３１日、５月３１日付で井上慎一朗選手、武智洸史選手が引退、クーパー・ロビンソン選手、フェリペ・ロケ選手が退団すると発表した。今後については４選手とも未定。【井上選手のコメント】今シーズンをもって引退することになりました。９シーズンという長い時間を広島サンダーズの一員として戦ってこれたことを誇りに思います。これまで支えてくだ