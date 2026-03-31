きかんしゃトーマス公式X（旧Twitter）は3月30日に投稿を更新。健康診断の季節にちなんだ壁紙として配布されましたが、トップハム・ハット卿と男性の構図が思わぬ反応を呼んでいます。【写真】きかんしゃトーマス公式の問題のカレンダー壁紙4月の壁紙で思わぬ騒動同アカウントは「4月のカレンダー壁紙健康診断の季節にぴったりな壁紙をご用意しましたぜひ使ってみてくださいね」とつづり、画像を1枚載せています。青い背景に4