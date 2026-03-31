韓国大統領が逮捕されたニュースを目にする機会が多いと感じたことはありませんか。実際、韓国の歴代大統領の多くが退任後や在任中に罪に問われています。汚職により国家指導者が裁かれるケースはめずらしくありませんが、韓国は世界的に見てもこの傾向が顕著です。井沢元彦さんの著書『真・韓国の歴史なぜ「反日」を捨てられないのか』では原因は「朱子学」にあると解説。本書より一部を抜粋し、韓国の背景に迫ります。【画像】