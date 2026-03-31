セブン−イレブン・ジャパンは、「セブンカフェスムージー」から、6種類のフルーツを贅沢に使用した「フルーツミックススムージー」を3月31日に、首都圏を除く全国のセブン−イレブンで発売する。また「セブンカフェ スムージー」では、「ベリーベリーヨーグルトスムージー」に加えて、「フルーツミックススムージー」、「アサイーバナナスムージー」を今年の定番商品として新たにラインアップした。がんばった日の自分に贈るご褒