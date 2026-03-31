JFLA ホールディングスの子会社であるアルテゴが運営するクレープブランド「CrepesFamilia（クレープファミリア）」は、彩り豊かなフルーツをたっぷり詰め込んだクレープを、期間限定で販売する。「ミックスフルーツバスケット」は、黄桃やメロン、苺をたっぷり盛り込み、甘いピーチソースとふんわりホイップで仕上げた、フルーツいっぱいのご褒美クレープ。ひと口ごとに様々なフルーツの味わいが楽しめる、最後まで飽きのこない一