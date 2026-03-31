「ワッフルクッキー 博多ぱりり めんたいチーズ味」やまやコミュニケーションズ（以下、やまや）は、「ワッフルクッキー 博多ぱりり めんたいチーズ味」を4月1日から、九州内の駅・空港・サービスエリア、やまや公式オンラインショップ、やまや直営物販店にて順次発売する。近年、菓子市場においては、物価上昇の影響を背景に手に取りやすい価格帯の商品への需要が高まっている。また、ビスケット菓子は、安定した需要と高い市場構