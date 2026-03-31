三菱食品は、噛んで食べるチューイングキャンデー「かむかむコーラ30g」を4月6日から発売する。「かむかむコーラ」は“初めは固く、噛むほどに柔らかくなり、やがて消えていく”という、かむかむシリーズ独自の食感をそのままに、噛むたびに口いっぱいに広がるコーラの爽快な味わいが特徴になっている。炭酸感あふれる刺激とクセになるおいしさは、発売当初から多くの消費者に支持されてきたシリーズならではの魅力となっている。