俳優の稲葉友（33）が3月31日、都内で行われたテレビ東京のドラマNEXT『水曜日、私の夫に抱かれてください』記者会見に登場。“ルーティーン”を明かした。【集合ショット】華やかな衣装！爽やかな笑顔をみせる菅井友香＆稲葉友ら作品名にちなんで、曜日のルーティーンについて質問を受けた稲葉。「木曜日は大人しくしています」と答えた。この理由について、毎週金曜に生放送のラジオのレギュラー番組を務めていることを挙