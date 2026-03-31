同僚から「NISAをやったほうがいい」と勧められたものの、「毎月5000円程度でも意味があるのか」と迷う方は少なくありません。特に40歳からのスタートでは、「老後資金としてどの程度積み上がるのか」が気になるところでしょう。 もっとも、NISAは投資額の大小だけでなく「長期・積立・分散」という仕組みそのものに特徴があり、少額であっても継続することで一定の効果が見込まれます。 本記事では、NISAの制度概