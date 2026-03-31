70代の親が長年同じ携帯会社を使い続けていて、スマホ代が月1万円前後かかっている。 この状況に対して、「安心感があるからこのままでいいのか、それとも見直したほうがいいのか」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。長く使っていることによる信頼や慣れは大きな価値ですが、一方で通信費は見直しによって大きく節約できる固定費でもあります。 本記事では、高齢の家族のスマホ代をどう考えるべきか、そして格