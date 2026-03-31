一部のJRで実施している早期予約の割引サービスに「EX早特」があります。このサービスの設定区間の拡充が行われているようです。では、EX早特を使いこなすポイントはどこにあるのでしょうか？ 本記事では「EX早特」を利用する際の注意点について解説します。 東海道・山陽・九州新幹線の「EX早特」は2月下旬から順次区間を拡充 東海旅客鉄道株式会社（JR東海）・西日本旅客鉄道株式会社（JR西日本）・九州旅