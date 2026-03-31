●フィリーズ2−13ナショナルズ○＜現地時間3月30日シチズンズ・バンク・パーク＞ワシントン・ナショナルズがフィラデルフィア・フィリーズとの同地区カードを先勝。新加入のフォスター・グリフィン投手（30）が2020年以来、6年ぶりとなる白星を挙げた。いきなり4点の援護を貰ったグリフィンは初回、昨季打撃2冠の2番シュワーバーを空振り三振に斬るなど三者凡退。2回裏には二死一、三塁とピンチを招いたが、8番マー