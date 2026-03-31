歌手兼俳優RAIN（チョン・ジフン）がドラマ『ブラッドハウンド』シーズン2を通じて、初めて悪役に挑戦した感想を明かした。3月31日、Netflixはソウル中区奨忠（チャンチュン）洞のアンバサダーソウル・プルマンホテルにて、新ドラマ『ブラッドハウンド』シーズン2の制作発表会を開催した。俳優ウ・ドファン、イ・サンイ、RAINとキム・ジュファン監督が出席し、韓国の報道陣と作品について語った。【写真】RAIN、キム・テヒとの馴れ