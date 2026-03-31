少女時代のティファニーと夫で俳優のピョン・ヨハンが、同じ日にそれぞれの日常を公開し、甘い新婚ムードを漂わせた。3月30日、ピョン・ヨハンは自身のSNSにハートとバラの絵文字とともに複数の写真を投稿。続いて同日、ティファニーも近況写真を公開し、注目を集めた。【写真】ティファニー＆ピョン・ヨハン、匂わせ愛犬ショット公開された写真には、ピョン・ヨハンがレザージャケット姿で劇場前に立つ様子や、愛犬と散歩を楽しむ