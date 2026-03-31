【モデルプレス＝2026/03/31】俳優の秋野暢子が3月30日、自身のInstagramを更新。自作のイラストを公開し、話題となっている。【写真】69歳ベテラン女優「色使いがセンスしかない」“プロ級”麒麟の自作イラスト◆秋野暢子、カラフルな麒麟のイラストを公開秋野は「麒麟の親子を描きました」とつづり、写真を投稿。黄色のキャンバスに、白の縁取りでカラフルな模様を付けた麒麟と、ピンクや黄色、赤色などの蝶々と、麒麟を覆うよう