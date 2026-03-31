歌手クォン・ウンビが、G-DRAGONら所属の事務所へ移籍するとの噂が浮上した。3月31日、韓国メディアは、クォン・ウンビが同日をもって現所属事務所Woollimエンターテインメントとの専属契約を終了し、Galaxy Corporation（ギャラクシー・コーポレーション）で新たなスタートを切ると報じた。【写真】“ハミ出てる”クォン・ウンビの過激衣装これに関連し、Woollimエンターテインメント側は同日、OSENの取材に対し「本日、クォン・