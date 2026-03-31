【モデルプレス＝2026/03/31】お笑いコンビ・ハイヒールのモモコが3月30日、自身のInstagramを更新。長男夫妻の披露宴で配った特製のプチギフトを公開し、注目を集めている。【写真】62歳ベテラン芸人「食べるのもったいない」長男夫婦の顔写真入りプチギフト◆ハイヒール・モモコ、長男夫妻の披露宴でのプチギフト公開モモコは「長男披露宴のお帰りにお渡したプチギフト」とつづり、馬に乗った新婦と、馬の手綱を