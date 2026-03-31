OpenClawは自分専用のAIエージェントをPC上に常駐させられるシステムで、日常作業や業務を効率化できるシステムとして注目を集めています。そんなOpenClawを簡単に使えるようにする「AutoClaw」がGLM-5などの高性能AIで知られる中国企業のZ.aiによって開発されました。AutoClaw - One-click OpenClaw Setup | IM Integration | AI Assistant Downloadhttps://autoglm.z.ai/autoclaw/Here comes AutoClaw. We offer a new solution