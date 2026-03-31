嵐の二宮和也が３１日、都内で行われた「丸亀製麺新商品発表会」に出席した。現在、嵐は３月１３日に開幕したラストツアー「ＷｅａｒｅＡＲＡＳＨＩ」（５月３１日・東京ドームまで全１５公演）を開催中。二宮は、同１８日（日本時間）に閉幕したＷＢＣの「Ｎｅｔｆｌｉｘ２０２６ＷＢＣスペシャルサポーター」を務め、嵐のツアーと並行し、ＷＢＣの盛り上げ役としても奔走した。二宮は、出演する「丸亀製麺」の新Ｃ