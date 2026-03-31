嵐の二宮和也、女優の池田エライザが３１日、都内で行われた「丸亀製麺新商品発表会」に出席した。二宮と池田は、４月７日から放映される同社の新テレビＣＭに出演。ＣＭで二宮は、新商品「丸亀うどんメシ」を“本能全開”で豪快に食らいつき、「本能に訴えかけるような疾走感あるＣＭだった」と撮影を振り返った。２人は同社の“パッションサポーター”にも就任。二宮は「新鮮な響きでうれしい」と話せば、池田は「我々、ど