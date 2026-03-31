先週の日経賞で重賞初制覇を果たしたマイユニバース（牡４歳、栗東・武幸四郎厩舎、父レイデオロ）は、天皇賞・春・Ｇ１（５月３日、京都・芝３２００メートル）には向かわない。３月３１日、管理する武幸調教師が発表した。武幸調教師は「放牧に出て、天皇賞はパスします。宝塚記念に行ければ」と今後の見通しについて語った。