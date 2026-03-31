◆センバツ最終日▽決勝智弁学園―大阪桐蔭（３１日・甲子園）第９８回センバツ高校野球の決勝は３１日午後０時半にプレーボール。２０１６年以来１０年ぶり２度目の優勝を狙う智弁学園（奈良）と、春夏通算１０度目の甲子園優勝を目指す大阪桐蔭が激突する。大阪桐蔭は相手先発のプロ注目左腕・杉本真滉（３年）から２回に先取点を奪取。続く３回にも死球と安打などで１死一、三塁の好機を作り、５番・藤田大翔捕手（３年