松竹創業者の一人、大谷竹次郎さんの孫で、昨年１２月１０日に多臓器不全のため８０歳で死去した同社名誉会長・大谷信義（おおたに・のぶよし）さんのお別れ会が３１日、東京・帝国ホテルで執り行われた。政財界、歌舞伎・芸能界、取引先など約５００人が参列した。同社代表取締役会長の迫本淳一氏が追悼の辞を述べ、続いて大谷さんと長年、親交のあった山田洋次監督が弔辞を述べた。最後に、代表取締役社長の高橋敏弘氏が参列