【ネル ～コールサインダブルオー～】 受注期間：3月31日～6月17日 2027年2月 発売予定 価格：25,500円 グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「ネル ～コールサインダブルオー～」を2027年2月に発売する。受注期間は6月17日まで。価格は25,500円。 本製品は、スマホゲーム「ブルー