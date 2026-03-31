ＵＡＥダービーを制したワンダーディーン（牡３歳、栗東・高柳大輔厩舎、父ディーマジェスティ）は、ケンタッキーダービー・Ｇ１（５月２日、米チャーチルダウンズ競馬場・ダート２０００メートル）に挑戦することが分かった。４月１日に、ドバイからアメリカへ出国予定。３月３１日、高柳大調教師が明かした。高柳大調教師は「（ＵＡＥダービーは）うまくいきましたね。馬場がかなり重かったので、逃げ馬は残らないかなと思っ