◆米大リーグブルージェイズ５―１４ロッキーズ（３０日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）１８・４４メートルを隔てて、元ジャイアンツのエースが、元ジャイアンツの４番と対峙した。互いに目は合わさない。２回２死での第１打席。菅野智之はフルカウントからの７球目、カットボールで岡本和真のバットに空を切らせた。「特別な感じはやっぱりありました。絶対に抑えたいと思っていました」５回先頭の第２打席はフル