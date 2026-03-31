◆米大リーグドジャース―ガーディアンズ（３０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースの救援左腕ロブレスキが３０日（日本時間３１日）、本拠地ガーディアンズ戦で１点ビハインドの７回に押し出し四球などで３点を失い、１―４とリードは４点に広がった。ドジャースは開幕３戦は救援陣が無失点に抑えていたが、同４戦目にして初失点となった。この日の先発は佐々木朗希投手。オープン戦４登板