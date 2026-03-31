新年度が始まる4月。私たちの生活に関わる「医療」面で変わることは？【妊婦対象「RSウイルスワクチン」原則無料に】妊娠中の女性を対象にした「RSウイルスワクチン」の定期接種が始まります。対象となるのは、妊娠28週から36週までの妊婦です。■赤ちゃんの重症化を防ぐ効果に厚生労働省によりますと、このワクチンは妊婦が接種することで、RSウイルスを攻撃する抗体が胎児に移行します。その結果、生まれた後の赤ちゃんがRSウイ