俳優の菅井友香（30）が3月31日、都内で行われたテレビ東京のドラマNEXT『水曜日、私の夫に抱かれてください』記者会見に登場。新年度の目標を語った。【集合ショット】華やかな衣装！爽やかな笑顔をみせる菅井友香＆稲葉友ら菅井は、野球選手が大リーグで活躍していることに触れ「自分も海外の作品に出演できるような実力つけられるようもっともっと頑張っていきたい」と力を込めた。プライベートの目標では「グループ時代