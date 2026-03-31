「R−1グランプリ」で2013年王者に輝いたお笑い芸人の三浦マイルド（48）が31日、自身のXで吉本耕興業との専属マネジメント契約を終了することを発表した。文書を投稿し、「皆さまへ私、三浦マイルドは３月末をもちまして、吉本興業との専属マネジメント契約を終了し、所属から離れる事になりました」と報告した。「4月以降は、営業サポート契約で吉本興業と関わっていく事になります。自分が、この業界で活動していけてる