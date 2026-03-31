31日午前10時15分ごろ、岐阜県飛騨市で建設中の次世代観測装置「ハイパーカミオカンデ」の坑道内で配管が破裂する事故があり、点検作業をしていた作業員5人が救急搬送され、地元消防によると、1人が重傷を負った。県警によると、全員意識があり、会話ができる状態だという。県警などが詳しい状況を確認している。県警によると、作業員がエアー漏れがないか確認するため、空気を送り圧力をかけたところ配管が破裂。作業員が飛ば