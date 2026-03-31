嵐の二宮和也（42）が31日、都内で丸亀製麺新商品発表会に出席した。「丸亀うどんメシ」（来月7日から全国販売開始）の「パッションサポーター」に就任。やみつきソース味を試食し、「ソースが本当においしい」とニッコリ。さらに、お昼時に報道陣の前で食べていることから「働いている皆さんの前で食う飯、これまたおいしい！」と優越感に浸っていた。商品にちなみ、メンタルがダメになってしまった時についやってしまう行