３１日午前１０時１５分頃、岐阜県飛騨市神岡町鹿間で建設中の素粒子観測施設「ハイパーカミオカンデ」で、配管の点検作業中に配管が破裂し、作業員５人が重軽傷を負った。５人は救急搬送されたが、いずれも意識があり、命に別条ないという。県警飛騨署などの発表によると、５人は坑道内の塩化ビニール製の配管の空気漏れを調べていた。