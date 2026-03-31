広島県出身の「R−1ぐらんぷり2013」（現R−1グランプリ）王者のピン芸人、三浦マイルド（48）が31日、Xを更新。吉本興業との専属マネジメント契約を終了することを発表した。三浦は「皆さまへ私、三浦マイルドは3月末をもちまして、吉本興業との専属マネジメント契約を終了し、所属から離れる事になりました。4月以降は、営業サポート契約で吉本興業と関わっていく事になります」と発表した。続けて「自分が、この業界で活動し