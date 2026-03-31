お笑い芸人明石家さんま（70）が30日放送された日本テレビ系「世界まる見え！テレビ特捜部」特番にゲスト出演。「税金を返してくれ」と言いに行ったことがあることを告白した。この日、同番組は「ミステリークイズSP」としてさんまら豪華ゲストを招いて放送された。番組の最後で、MC所ジョージ、スペシャルパネリストのビートたけし、さんまで「3人だけの楽屋トーク」という企画が行われた。その中で、選挙の話題になり、所が各党