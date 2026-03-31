3月28日、岡山市北区真星（まなぼし）で、花火と夜桜を楽しむイベントが開かれました。地元企業の新たな取り組みで、そこには高齢化が進む地域の活性化に向けた思いがありました。 【写真を見る】「温かい感じが最高！」打上花火の製造業者が地域の祭りを復活夜桜と花火の共演思いを込めて…【岡山】 春の夜空を大輪が彩りました。 咲き始めたサクラとの共演です。 イベントは、岡山市中心部から北西に車で45分ほどの所に