俺はアサヒ。ついにコノミが出産しました。俺は3週間の育休をとる予定で、同僚のヤマナカも同時期にとるため、臨月のあいだ2人で盛り上がっていました。そんなときに先輩から「育休は3週間じゃ全然足りない」と言われ、疑問でしかありませんでした。しかしヤマナカからそそのかされ、「遊びを満喫するにはたしかに3週間じゃ足りないな」と納得。キャンプや温泉旅行、映画など、育休中の遊びの計画をたくさんたてたのです。今、俺の