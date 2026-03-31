ゴルフが上手い人と一緒にラウンドと、自身の課題や上達のヒントを見つけることがある。また、すごいプレーを目の当たりにすることで、良い刺激を受けることもできるだろう。そこで、「一緒にラウンドしてみたい女子プロ」は誰か、雑誌『ALBA』の読者にアンケートを実施。8位にランクインしたのは、体格を生かした飛びを武器に戦う原英莉花だ。【ランキング】小祝さくら、佐久間朱莉の順位は？ 一緒にラウンドしたい女子プロ1位〜1