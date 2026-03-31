＜ヤマハレディースオープン葛城事前情報◇31日◇葛城ゴルフ倶楽部 山名コース（静岡県）◇6510ヤード・パー72＞国内女子ツアー第5戦が4月2日（木）から4日間の日程で開催される。これに先立ち、予選ラウンドの組み合わせが発表された。【先週のハイライト】涙を流しながら戦いを見守る“不死鳥”連覇を狙う飛ばし屋・穴井詩は昨季の女王・佐久間朱莉、今季1勝の笠りつ子との注目グループに組み込まれた。初日は午前7時45分に1番