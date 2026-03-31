中国で3月の製造業の景況感を示す指数が、判断の節目となる「50」を3か月ぶりに上回りました。中国国家統計局によりますと、3月の製造業の景況感を示す指数である「製造業PMI」は50.4でした。前の月から1.4ポイント改善し、景気の良し悪しを判断する節目の「50」を3か月ぶりに上回りました。業種別では食品加工業や金属加工業などが好調で、国家統計局は理由について「春節明けに生産が加速し、市場が活況となった」としています。