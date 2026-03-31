ABCテレビはこのほど、2025年度の年間個人全体視聴率について全日帯・ゴールデン帯・プライム帯で1位となり、三冠を獲得したと発表した。【画像】さわやかな笑顔の『おは朝』新メインMC・古川昌希…ポスター6種全日帯（6〜24時）は 3.5％、ゴールデン帯（19〜22時）は5.3％、プライム帯（19〜23時は 5.5％だった（ビデオリサーチ調べ関西地区）。年度の3冠達成は2 年連続3 度目となる。同局は「『M-1 グランプリ2025』『芸