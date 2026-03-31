春になり、冬眠から目覚めたクマの出没が増えることを受けて、石原環境大臣は「秋に大量出没した年の次の年の春は、クマの出没が増える傾向にある」として注意を呼びかけました。環境省によりますと、今年度、クマの被害により亡くなった人は統計開始以降、過去最多の13人に上っています。春になり、冬眠から目覚めたクマの出没が増えることを受け、石原環境大臣はきょう（31日）の会見で、すでに各地で目撃情報が相次いでいるとし