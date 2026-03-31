◇第98回選抜高校野球大会第11日決勝智弁学園―大阪桐蔭（2026年3月31日甲子園）第98回選抜高校野球大会の決勝戦が31日に行われ、智弁学園（奈良）のエース左腕・杉本真滉投手が先発した。初回、先頭の仲原に二塁内野安打を許す立ち上がり。その後、1死一、三塁のピンチを背負うが、後続を断って無失点で切り抜けた。だが、2回に中村に先制打を許す。1死から岡安に二塁打を浴び、続く中村に右前適時打。後続は抑えた