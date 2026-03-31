嵐の二宮和也（42）が31日、都内で行われた「丸亀製麺新商品発表会」に登壇した。二宮は女優の池田エライザ（29）と4月7日から発売される、うどんとご飯が合わさった新商品「丸亀うどんメシ」のCMに出演する。CMは同日から計4本全国放送が始まり、3日から予告編が放送される。「丸亀うどんメシ」はうどんとご飯のエネルギー同士を掛け合わせた商品で、「本能全開」がキャッチコピー。会見では2人の本能に迫る質問にそってトークを