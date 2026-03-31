俳優の貫地谷しほりさん（40）が、3月31日をもって所属事務所を退所し、4月から独立することを自身のSNSで報告しました。貫地谷さんは俳優として、2008年に『エランドール賞』で新人賞を受賞し、2013年公開の映画『くちづけ』で『第56回ブルーリボン賞』の主演女優賞に輝くなど活躍。自身のインスタグラムでは、中学2年生の時に芸能界に入り、26年間寄り添ってくれた所属事務所への感謝の言葉などがつづられています。■以下、貫地