吉本新喜劇の間寛平GM（76）が31日、大阪市の吉本興業本社で「阪神競馬場春のG1 PR大使」就任式に出席した。4月5日の大阪杯、同12日の桜花賞を盛り上げるべくPR大使に就任。宝塚市在住で阪神競馬場まで走って訪れ、午前中のレースを楽しんだ後、自宅に帰ってビールを飲みながら馬券を楽しむスタイルを確立しており、「たくさん芸人がいるけど、僕が一番行ってる。僕の庭。警備員のオッチャンとも友達」と大使就任を喜んだ。オス