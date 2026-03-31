JR参宮線は31日午後0時13分ごろから、三重県の伊勢市駅～鳥羽駅間の上下線で運転を見合わせていましたが、午後1時32分に再開しました。 JR東海によると、この区間の風速計が規制値に達していましたが、小康状態になったということです。