メ～テレ（名古屋テレビ） 水不足が続く愛知県東三河地方へ静岡県の佐久間ダムから水を送る緊急導水は、いったん見送られました。 宇連ダムのある愛知県新城市では、30日夕方から31日昼ごろまでに35mmの雨が降りました。 一時ゼロとなった宇連ダムの貯水率は若干回復し、31日午前11時時点で1.51%となっています。 早ければ31日から静岡県と愛知県にまたがる天竜川水系の佐久間ダムから緊急導水が始まる予定でしたが