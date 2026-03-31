メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋市周辺は、31日明け方から雨が降り出しました。 満開を迎えた名古屋の鶴舞公園の桜も雨に濡れていて、31日の午前中は花見に訪れる人もまばらです。 このあとも東海地方の各地で雨が降り、一時的に雨が強まったり、強い風や雷を伴ったりする恐れがあります。 最高気温は名古屋や岐阜で19℃、津で21℃の予想です。 雨の1日ですが、この時期としては暖かいでしょう。 4月1日午後から