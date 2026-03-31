低気圧が日本海を進み前線通過 近畿、沖縄では「警報級の大雨」おそれ 気象庁によると、低気圧が発達しながら日本海を進み、前線が通過する影響で、南西諸島から東日本にかけての広い範囲で大気の状態が非常に不安定となっています。 大雨や暴風、高波のおそれがあります。近畿地方や沖縄地方では、雨雲が予想より発達した場合、「警報級の大雨」となるおそれがあります。西日本～東日本 今後の見通し ４月４日ごろにも荒れ